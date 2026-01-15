Fabrizio Corona ha fatto a pezzi una generazione che oggi lo idolatra la serie Tv ce lo sbatte in faccia senza pietà
"Io sono notizia", la serie Netflix su Fabrizio Corona, racconta l'epopea di chi ha costruito il suo personaggio sulle macerie di una generazione distrutta dalla profonda crisi di moralità che questo Paese ha attraversato a inizio anni Duemila. Oggi larga parte di quella generazione lo esalta come un supereroe pronto a liberarci dal mondo in cui sguazza da vent'anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fabrizio Corona, parla Lele Mora: "Tra noi baci e toccate. Quando trovavo un maschio alfa, lo sottomettevo". Platinette: "Fabrizio subiva, ma ha preso 5 milioni"
Leggi anche: Fabrizio Corona, dopo lo scandalo Signorini, sbarca su Netflix con una docuserie, che arriva a gennaio
Ho ucciso due bambini, due gemelli. L'ha voluto Fabrizio Corona però io l'ho assecondato: le parole di Nina Moric sull'aborto; La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio»; Nina Moric a pezzi: “Profonda tristezza”, la rivelazione choc sul doppio aborto e Fabrizio Corona; La storia di Fabrizio Corona da oggi in una docu-serie su Netflix: Io sono notizia.
Massimo Giletti rivela il tentativo di Fabrizio Corona di ingannare Alfonso Signorini - Massimo Giletti rivela un interessante episodio del passato che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. notizie.it
Marco Travaglio si commuove per la serie di Fabrizio Corona: "Non posso non volergli bene" - serie su Fabrizio Corona su Netflix sta avendo successo, con testimonianze e riflessioni sul padre Vittorio e sul giornalismo italiano. serial.everyeye.it
Fabrizio Corona e la verità su Belen e Berlusconi: “L’ha fatto per una carriera brillante” - Nella nuova produzione Netflix “Io Sono Notizia”, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è tornato a occupare il centro della scena mediatica con rivelazioni inedite sul triennio 2009- vocedinapoli.it
«Il documentario sulla vita di Fabrizio Corona non sta affatto andando bene e potrei dire che non funziona principalmente perchè è Falsissimo (nel senso di molto falso). A livello globale, a parte in Italia in cui è primo tra pochissimi titoli nuovi, è entrato nella to facebook
Fabrizio Corona e "Io sono notizia": quando l’autonarrazione sostituisce il giornalismo (di F. Caon) x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.