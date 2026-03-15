Nel derby calabrese di Serie A2 Èlite C5, la Cadi Antincendi Futura ha battuto il Soverato Futsal con un punteggio di 8-2. La partita, valida per la ventitreesima giornata del Girone B, si è giocata in Calabria. La squadra di casa ha dominato l'incontro, portando a casa una vittoria netta e senza precedenti.

Il derby calabrese di Serie A2 Èlite C5 ha la Cadi Antincendi Futura imporsi nettamente sul Soverato Futsal con un risultato finale di 8-2, in una sfida valida per la ventitreesima giornata del Girone B. La partita si è svolta tra le mura amiche dei padroni di casa, dove gli ospiti hanno dimostrato superiorità tecnica e tattica fin dai primi minuti. La gara ha offerto uno spettacolo calcistico intenso, segnato da azioni rapide e da una difesa degli ospiti che ha neutralizzato quasi completamente i tentativi di reazione della squadra locale. Nonostante le difficoltà recenti affrontate dal Soverato, la squadra non ha mollato, ma il divario di qualità è emerso chiaramente nel punteggio finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby calabrese: la Futura travolge il Soverato 8-2

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