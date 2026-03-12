Derby Calabria | Futura sfida Soverato per i PlayOff

La Cadi Antincendi Futura si prepara a sfidare il Soverato in un derby importante in Calabria, con la partita che potrebbe decidere l'accesso ai PlayOff. La gara si svolge nel contesto della stagione sportiva di pallavolo, coinvolgendo due squadre che puntano a ottenere un risultato decisivo. La sfida si terrà nel prossimo fine settimana, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni.

La Cadi Antincendi Futura si prepara ad affrontare una sfida decisiva nel cuore della Calabria, dove il derby contro il Soverato potrebbe determinare le sorti della corsa ai PlayOff. La partita è fissata per il venerdì sera al nuovo Palasport di Soverato, in Via Almirante, con l’obiettivo di mantenere vivo il sogno della promozione nella massima serie. L’incontro vedrà contrapposti due approcci opposti: da un lato una squadra in piena forma fisica e tattica, dall’altro una neopromossa che sta cercando di uscire da una lunga crisi di risultati. Mentre la formazione reggina punta alla qualificazione, gli ospiti affrontano un momento di difficoltà dopo aver raccolto l’ultimo punto solo a dicembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

