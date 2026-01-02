Torre Annunziata Commissione d’accesso al Comune Cuccurullo | Notizia che fa male alla città Sarà utile a fare chiarezza una volta per tutte

La notizia dell’invio di una Commissione d’accesso al Comune di Torre Annunziata ha suscitato reazioni diverse. Il sindaco Cuccurullo ha commentato che si tratta di una notizia che fa male alla città, ma che potrà contribuire a fare chiarezza su questioni ancora irrisolte. Pur essendo comprensibilmente amareggiato, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di affrontare la situazione con trasparenza e responsabilità.

Il commento del primo cittadino alla notizia dell’invio della Commissione. “Sul piano emotivo e personale, è ovvio che sono amareggiato e dispiaciuto. Ma sul piano politico istituzionale, può essere una straordinaria opportunità per fare chiarezza, in maniera definitiva, sulla trasparenza e limpidezza dell’Amministrazione Comunale che guido”. E’ il commento del primo cittadino di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, a poche ore dalla notizia dell’invio, da parte della Prefettura di Napoli, della Commissione d’accesso al comune oplontino. “Dopo le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto funzionari e amministratori della precedente amministrazione e dopo due anni di gestione commissariale, la notizia dell’arrivo della commissione d’accesso fa male. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

