Torre Annunziata l’Amministrazione Comunale condanna gli episodi di violenza in via Alfani La sicurezza è una priorità nessuna tolleranza per chi offende la città

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata condanna fermamente gli episodi di violenza avvenuti in via Gino Alfani. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e l’amministrazione sta collaborando con le forze dell’ordine per approfondire le indagini e rafforzare i controlli. La città si impegna a tutelare un ambiente di rispetto e tranquillità, condannando ogni comportamento che possa minare la convivenza civile.

Il Comune in contatto con le forze dell'ordine: indagini in corso e rafforzamento dei controlli.. In merito allo spiacevole episodio di violenza verificatisi nel pomeriggio di ieri in via Gino Alfani, l'Amministrazione Comunale esprime ferma condanna verso atti che nulla hanno a che vedere con lo spirito di aggregazione e festa che deve caratterizzare la fine dell'anno nella nostra città. " Quanto accaduto è inaccettabile – dichiara il Sindaco Corrado Cuccurullo – Non va permesso che il comportamento irresponsabile di pochi individui rovini la serenità di migliaia di cittadini e di tanti giovani che erano in strada per trascorrere un momento di gioia.

