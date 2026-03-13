Denise Pipitone la criminologa Delfino Pesce rivela | C'è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato

Una criminologa nota per aver riaperto il caso Nada Cella ha dichiarato che nel procedimento sulla scomparsa di Denise Pipitone esiste un testimone che non è mai stato ascoltato in vent'anni. La sua rivelazione si basa su informazioni acquisite nel corso delle indagini e riguarda un elemento ancora sconosciuto alle autorità. La testimonianza, secondo quanto riferito, non è mai stata presa in considerazione durante le fasi processuali.

Antonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone. A Fanpage.it spiega: "Ci sono nuovi elementi da valutare".