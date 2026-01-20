Fiumicino Erba alta e rifiuti abbandonati in via Valderoa

A Fiumicino, in via Valderoa, all’incrocio con via Passo Buole, la zona appare lasciata all’incuria, con erba alta e rifiuti abbandonati. La situazione evidenzia un problema di manutenzione e controllo che richiede interventi tempestivi per migliorare la qualità dell’ambiente e la sicurezza della zona.

Fiumicino, 20 gennaio 2026 – “Completamente abbandonato nel degrado “: questa la situazione che si trova in via Valderoa, all’incrocio con via Passo Buole. A segnalarlo è un cittadino, residente della zona, che ne denuncia denuncia lo stato di incuria. “Affacciandomi dalla mia finestra vedo il campetto, una volta sportivo, abbandonato completamente – racconta il cittadino–. Oltre all’erbaccia è diventato una discarica”. Dalle immagini si notano, infatti, erba alta e incolta, rifiuti sparsi e resti di fuochi d’artificio, segni evidenti di un’area non più curata. Una situazione che, oltre al degrado visivo, riguarda anche profilo del decoro urbano.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Rifiuti abbandonati a Fiumicino, scatta l’ordinanza: cinque giorni per la bonificaA Fiumicino, sono state adottate due ordinanze sindacali per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati. Leggi anche: Rifiuti abbandonati in via del Trionfo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Erba alta, che polemiche: I cittadini protestano - E’ un problema che ogni anno si riaffaccia in maniera esplosiva proprio in questa stagione: Grosseto soffoca in tanti punti per l’erba alta e non curata. Il verde pubblico non è più, in alcuni casi, ... lanazione.it FIUMICINO ONLINE - Ospedale di prossimità cancellato dal Pnrr, Califano all’attacco: “Uno schiaffo a Fiumicino”. La consigliera regionale Pd annuncia una mozione e un’interrogazione urgente: “La Regione chiarisca subito" ... Clicca qui per leggere l'artico - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.