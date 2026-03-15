Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e attuale della nazionale slovacca, ha dichiarato che Lobotka dovrebbe essere disponibile per il Cagliari, almeno in panchina. Il giocatore ha già saltato le ultime due partite contro Torino e Lecce a causa di un sovraccarico muscolare. I tempi di recupero non sono stati specificati, ma si parla di una possibile presenza in rosa.

Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli, e ora della Slovacchia, ha svelato i tempi di recupero di Lobotka (che ha già saltato le ultime due partite contro Torino e Lecce a causa di un sovraccarico muscolare). Ecco le sue parole a Campania Sport, a Canale 21. Le parole di De Matteis su Lobotka. “Lobotka sta recuperando. Dalla prossima settimana sarà a disposizione di Conte. Per Cagliari ci dovrebbe essere, almeno in panchina ” Insomma, presto potremo rivedere davvero i Fab 4. Rimane tutt’oggi il dubbio su cosa sarebbe potuta essere questa stagione senza lo stillicidio di infortuni che ha flagellato gli azzurri. Un peccato. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Matteis (team manager Slovacchia): “Lobotka? Per Cagliari dovrebbe esserci, almeno in panchina”

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