Milan corsa contro il tempo per tesserare Füllkrug Ma a Cagliari dovrebbe esserci

Il Milan si prepara alla trasferta di Cagliari, fondamentale per la corsa in classifica. Prima del calcio d’inizio, i rossoneri devono affrontare la sfida burocratica per il tesseramento di Niclas Füllkrug, che potrebbe essere disponibile già per questa partita. La sfida con i sardi rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e continuare il percorso di crescita della squadra.

Il Milan vuole correre, in classifica e non solo. Il nuovo anno dei rossoneri inizia prestissimo, con la trasferta di domani a Cagliari che mette in palio il sorpasso all’Inter in vetta, ma prima ancora del fischio d’inizio c’è da battere la burocrazia per tesserare Niclas Füllkrug. Il centravanti è virtualmente già del Milan, ma per vederlo in campo all’Unipol Domus sarà necessaria un’operazione lampo sui sistemi telematici della Lega. Mister Allegri attende fiducioso. Un tesseramento sul filo di lana. La sessione invernale di calciomercato si apre domani, venerdì 2 gennaio, e la coincidenza con l’anticipo di campionato ha costretto Milan e Cagliari a richiedere una deroga speciale alla FIGC. 🔗 Leggi su Milanzone.it

