Modena Gliozzi e De Luca, insieme si può L’arrivo di De Luca rappresenta una nuova opportunità tattica per il Modena, secondo le idee di Sottil. Dopo un periodo di assenza, il ritorno del giocatore potrebbe contribuire a rafforzare la squadra, una volta raggiunta la piena forma fisica. La collaborazione tra i due attaccanti potrebbe offrire nuove soluzioni offensive e migliorare le possibilità di successo dei canarini nel prosieguo della stagione.

L’alba di un nuovo Modena, almeno nei pensieri di Sottil. Perché l’arrivo di De Luca apre ad opportunità tattiche che il tecnico canarino prenderà in considerazione una volta che il ’Cigno’ entrerà in condizione al 100% delle sue potenzialità, smaltiti i cinque mesi ai margini del progetto Cremonese. Anzitutto, l’ufficialità arriverà proprio in queste ore, messi a posto gli ultimi aspetti burocratici relativi all’addio al club lombardo, certo è che sarà a disposizione per la trasferta di Padova. E già allo stadio ’Euganeo’ i temi sul suo impiego si fanno interessanti, ammesso che ci vorrà del tempo per integrarlo nei meccanismi canarini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

