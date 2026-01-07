Modena accoglie ufficialmente De Luca, noto come il “cigno di Bolzano”. L’arrivo del suo trasferimento rappresenta un momento importante per la città, dall’antico Torrazzo alla storica Ghirlandina. Un evento che sottolinea l’importanza di questo trasferimento e il legame tra le diverse realtà regionali. Un’occasione per riflettere sulla crescita e sulle connessioni tra le comunità locali, senza eccessi di entusiasmo, ma con attenzione ai dettagli.

di Alessandro Bedoni Dal Torrazzo alla Ghirlandina. L’atterraggio del ‘cigno di Bolzano’ a Modena ha avuto la. benedizione della prima neve stagionale in città. Per l’arrivo di Manuel De Luca, dato da giorni per scontato (ma quando si tratta di calciomercato mai dire mai.), mancava soltanto l’ufficialità, e questa è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo che la società aveva annullato l’allenamento a porte aperte per le avverse condizioni meteo. Se De Luca sarebbe stato la sorpresa nella calza della Befana per i coraggiosi che fossero arrivati allo Zelocchi per assistere alla seduta, non ci è dato saperlo: la cosa certa però è che l’ attaccante bolzanino, che indosserà la maglia 99 (un numero che è quasi un must per quelle punte che trovano il 9 già occupato), è finalmente a disposizione di Andrea Sottil, che dovrebbe convocarlo già per la gara di Padova di domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena ’Il cigno’ è arrivato, ufficiale De Luca

Leggi anche: Il Modena rivoluziona l’attacco . De Luca un bomber da recuperare

Leggi anche: Modena Gliozzi e De Luca, insieme si può

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cercasi nuvola a forma di cigno per ispirare De Luca #CignoDeLuca #Modenafc - facebook.com facebook

Con Orgolgio e Pregiudizio Vi ricordiamo che giovedì 8 gennaio alle 18.30 in #Delfini prende il via il reading a puntate dedicato a Jane Austen a cura di Teatro del Cigno Jane vi aspetta. Noi anche. x.com