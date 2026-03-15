Domenica 15 marzo 2026 alle 15:24, Kevin De Bruyne è tornato in campo con il Napoli durante la partita contro il Lecce. La squadra partenopea ha ribaltato il risultato e ora si concentra sulla qualificazione alla Champions League. De Bruyne ha ripreso a giocare dopo un periodo di assenza e la sua presenza ha influenzato l’andamento dell’incontro.

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 15:24, il ritorno di Kevin De Bruyne segna un punto di svolta decisivo per il cammino del Napoli verso la Champions League. L’ex giocatore del Manchester City, tornato dopo quasi cinque mesi di stop per infortunio, si è già dimostrato una pedina capace di trasformare radicalmente l’assetto tattico della squadra azzurra durante la sfida contro il Lecce allo Stadio Maradona. La presenza del belga ha ribaltato una partita che sembrava persa nel primo tempo, quando i salentini avevano preso il vantaggio con un punteggio di 1-0, e ha dato nuova linfa ad attaccanti come Hojlund, Alisson e Politano, trasformandoli da semplici spettatori in protagonisti attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Bruyne torna: il Napoli ribalta il Lecce e punta

Articoli correlati

Il Napoli ribalta il Lecce: decisivi McTominay e De Bruyne, Politano firma il sorpassoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Leggi anche: Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Anguissa torna titolare, in panchina McTominay e De Bruyne

DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

Una selezione di notizie su Bruyne torna

Temi più discussi: Kevin De Bruyne torna in campo dopo quattro mesi: il campione belga gioca gli ultimi minuti di Napoli-Torino; Napoli, quando torna De Bruyne? L'annuncio del suo fisioterapista; De Bruyne torna dopo quattro mesi: convocato per Napoli-Torino, ci sarà pure Anguissa; De Bruyne torna in campo con il Napoli: la reazione pazzesca dei tifosi al Maradona.

De Bruyne il faro, inventa e dirige: i giganti azzurri sono tornatiL’allenatore del Lecce ha indovinato meritando il dominio del primo tempo. Doppio e a volta triplo intervento su Alisson Santos, poi densità massima a centrocampo con Ngom, Ramadani, Coulibaly, ... napoli.repubblica.it

De Bruyne e McTominay cambiano il volto del Napoli e Politano ritrova la rete: rimonta e vittoria contro il Lecce al MaradonaGli azzurri ribaltano lo svantaggio iniziale firmato Siebert con i gol di Hojlund e Politano. Decisivo l’impatto del belga e dello scozzese, Napoli a 59 punti ... ilgazzettinovesuviano.com

De Bruyne cambia il Napoli: i giornali lo premiano Il ritorno di Kevin De Bruyne continua a incidere sul gioco del Napoli. Dopo quattro mesi di stop, il centrocampista belga è tornato in campo contro il Lecce e il suo ingresso ha immediatamente cambiato il volto facebook

#Conte: “ #DeBruyne e #McTominay Quando si torna dagli infortuni bisogna abituarsi ai ritmi” x.com