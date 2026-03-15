Uno dei più noti autori di divulgazione scientifica avverte che un’altra pandemia potrebbe essere imminente, causata da un virus dell’influenza aviaria. Con il suo libro del 2012, ha illustrato come le interazioni tra esseri umani e animali selvatici possano aumentare i rischi di diffusione di malattie. La sua analisi evidenzia la delicatezza delle relazioni tra ecosistemi e società umane, sottolineando le conseguenze di invasioni ambientali.

Con Spillover (Adelphi, 2012) ci aveva messo davanti alla fragilità e permeabilità dei sistemi di convivenza tra uomo e animali, dimostrando quanto sia rischioso per le comunità umane invadere ecosistemi ‘selvaggi’. In Senza respiro (2022) ci ha portati a inseguire la corsa della scienza per sconfiggere un virus letale. La domanda al reporter scientifico americano David Quammen – protagonista venerdì 20 marzo (alle 20.30) a Bologna al Tecnòpolis Festival, al Tecnopolo Dama – è obbligatoria: quando la prossima pandemia? Anche questa arriverà dall’Asia? “La domanda è inevitabile e importante – riflette il divulgatore che terrà una lectio magistralis sul momento in cui le grandi idee cambiano il destino dell’umanità –, ma senza risposta, se non con un’ipotesi plausibile, perché sono coinvolti molti fattori casuali e deterministici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - David Quammen: “Un’altra pandemia? Potrebbe arrivare presto causata da un virus dell’influenza aviaria”

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