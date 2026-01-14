Influenza mix di virus in circolo | Il picco sta per arrivare
Durante le festività natalizie, molti cittadini di Ascoli Piceno hanno sperimentato sintomi influenzali come febbre, tosse e dolori muscolari. Attualmente, si registra un aumento dei casi di influenza, con un picco previsto nelle prossime settimane, dovuto a un mix di virus in circolo. È importante seguire le indicazioni sanitarie per prevenire la diffusione e tutelare la propria salute.
Ascoli Piceno, 14 gennaio 2026 – Durante le festività natalizie molti ascolani sono rimasti a letto con febbre, tosse e dolori muscolari. Ma, secondo gli esperti, il peggio potrebbe non essere ancora passato. A fare il punto sulla situazione epidemiologica è il dottor Claudio Angelini, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast di Ascoli Piceno. Influenza e virus respiratori, quasi un milione di casi in 7 giorni Dottor Angelini, che quadro state osservando in queste settimane? "Stiamo assistendo a un incremento dell'incidenza delle forme che interessano le vie respiratorie, rappresentate prevalentemente dal virus influenzale.
Influenza, mix di virus in circolo: “Il picco sta per arrivare”.
