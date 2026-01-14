Influenza mix di virus in circolo | Il picco sta per arrivare

Durante le festività natalizie, molti cittadini di Ascoli Piceno hanno sperimentato sintomi influenzali come febbre, tosse e dolori muscolari. Attualmente, si registra un aumento dei casi di influenza, con un picco previsto nelle prossime settimane, dovuto a un mix di virus in circolo. È importante seguire le indicazioni sanitarie per prevenire la diffusione e tutelare la propria salute.

Influenza di primavera? Colpita anche la Lombardia. Quale mix di virus sta circolando (e intanto l’allergia inizia a colpire) - influenzali si stia lentamente avvicinando ai livelli basali, in Lombardia nella dodicesima ... ilgiorno.it

5 milioni di italiani KO per l’influenza, il picco a fine mese. Pregliasco: “Circolano anche altri virus, attenzione. Boom di contagi con il ritorno a scuola e il freddo” - I casi sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni, dopo la riapertura delle scuole in seguito alla pausa invernale e in ... ilfattoquotidiano.it

Sos influenza e virus respiratori: "Si torna all'era del Covid", reparti in affanno e misure straordinarie per reggere l'emergenza - facebook.com facebook

#Influenza, la stagione invernale si fa sentire: sintomi più intensi, #virus aggressivi. Su @mondosanita: x.com

