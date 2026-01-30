Influenza Bassetti | Potrebbe arrivare un nuovo picco

Da genovatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A febbraio si aspetta un nuovo aumento dei casi di influenza in Italia. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, avverte che i contagi potrebbero salire a 15-16 milioni. La stagione sembra destinata a tornare a livelli elevati, con un possibile nuovo picco già tra qualche settimana.

“Non è ancora finito gennaio - dice il medico genovese - e siamo già a 10 milioni di casi. È verosimile pensare che arriveremo al numero dei contagi della scorsa stagione influenzale e forse li supereremo, quindi intorno ai 15-16 milioni di casi. A febbraio potrebbe esserci un secondo picco influenzale, non ai livelli dell'ultima settimana di dicembre, però potrebbe esserci una risalita. Quindi aspetterei un attimo a cantare vittoria". Tanti i casi registrati anche a Genova: "Sicuramente meno nella fascia dei ragazzi che vanno a scuola, ma di più nella fascia dei giovani adulti e anziani”.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Influenza Bassetti

Influenza K Italia, nuovo picco spaventoso. Bassetti categorico: “Ecco cosa fare”

L’influenza stagionale in Italia sta raggiungendo nuovi picchi, suscitando preoccupazioni tra le autorità sanitarie.

Influenza K, nuovo picco a febbraio. Bassetti: «Paracetamolo? Non riduce la durata dei sintomi»

L'influenza K potrebbe registrare un nuovo picco a febbraio, secondo il virologo Matteo Bassetti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Influenza, Bassetti: In ospedale quattro casi gravi, due sono ventenni

Video Influenza, Bassetti: In ospedale quattro casi gravi, due sono ventenni

Ultime notizie su Influenza Bassetti

Argomenti discussi: Influenza K, nuovo picco a febbraio. Bassetti: Paracetamolo? Non riduce la durata dei sintomi; Bassetti e l'influenza K, i 10 errori da non commettere tra farmaci, contagio e cortisone: Balla clamorosa; Epidemia di mortale virus Nipah in India, Bassetti: Si teme rapida diffusione. Cento persone in quarantena; Raffreddore, Bassetti e la ricerca sulla cura definitiva: Vale due Nobel.

influenza bassetti potrebbe arrivareInfluenza, Bassetti: Potrebbe arrivare un nuovo piccoLa curva dei contagi sta scendendo, ma per il medico genovese è presto per cantare vittoria: un nuovo picco potrebbe arrivare a febbraio, complici anche le temperature basse che costringono a stare di ... genovatoday.it

influenza bassetti potrebbe arrivareInfluenza K, possibile nuovo picco a febbraioL’ influenza K potrebbe tornare a crescere a febbraio, nonostante i dati ufficiali mostrino una lieve flessione. A dirlo è il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive de ... polesine24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.