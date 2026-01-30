Influenza Bassetti | Potrebbe arrivare un nuovo picco

A febbraio si aspetta un nuovo aumento dei casi di influenza in Italia. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, avverte che i contagi potrebbero salire a 15-16 milioni. La stagione sembra destinata a tornare a livelli elevati, con un possibile nuovo picco già tra qualche settimana.

“Non è ancora finito gennaio - dice il medico genovese - e siamo già a 10 milioni di casi. È verosimile pensare che arriveremo al numero dei contagi della scorsa stagione influenzale e forse li supereremo, quindi intorno ai 15-16 milioni di casi. A febbraio potrebbe esserci un secondo picco influenzale, non ai livelli dell'ultima settimana di dicembre, però potrebbe esserci una risalita. Quindi aspetterei un attimo a cantare vittoria". Tanti i casi registrati anche a Genova: "Sicuramente meno nella fascia dei ragazzi che vanno a scuola, ma di più nella fascia dei giovani adulti e anziani”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

L’influenza stagionale in Italia sta raggiungendo nuovi picchi, suscitando preoccupazioni tra le autorità sanitarie.

L'influenza K potrebbe registrare un nuovo picco a febbraio, secondo il virologo Matteo Bassetti.

Influenza, Bassetti: In ospedale quattro casi gravi, due sono ventenni

