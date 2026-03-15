Durante la partita tra Napoli e Lecce, Antonio Conte ha urlato alla sua squadra “Datela a Kevin” dalla panchina, evidenziando l’importanza dell’intervento di Kevin De Bruyne. La frase è stata pronunciata mentre il match era in corso, e rappresenta un ordine diretto rivolto ai compagni di squadra. La frase ha avuto un impatto visibile sulla dinamica del gioco, con De Bruyne protagonista in campo.

Tempo di lettura: 3 minuti “Datela a Kevin”. Bastano tre parole urlate dalla panchina da Antonio Conte per raccontare perfettamente la partita del Napoli contro il Lecce. Quando il pallone arriva tra i piedi di Kevin De Bruyne, tutto sembra diventare più semplice. Più veloce. Più chiaro. Ed è esattamente quello che è successo nella ripresa della sfida del Maradona, quando il centrocampista belga è entrato in campo cambiando immediatamente il volto della partita. A volte bastano pochi minuti per capire la differenza tra un grande giocatore e un fuoriclasse. L’ingresso di De Bruyne ha portato ordine, qualità e personalità al centrocampo azzurro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Datela a Kevin”: l’urlo di Conte e l’impatto di De Bruyne in Napoli-Lecce

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