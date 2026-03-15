DART | 32 minuti in meno la Terra è al sicuro

La missione DART della NASA ha colpito l’asteroide Dimorphos, riuscendo a modificare la sua orbita. In soli 32 minuti, l’impatto ha prodotto un cambiamento visibile, confermando che l’uomo può intervenire su un corpo celeste. L’evento si è concluso con un’esplosione e la variazione dell’orbita dell’asteroide è stata misurata poco dopo.

La missione DART della NASA ha modificato l’orbita dell’asteroide Dimorphos, dimostrando per la prima volta che l’umanità può deviare un corpo celeste. L’impatto deliberato, avvenuto il 26 settembre 2022, ha accorciato il periodo orbitale di circa trentadue minuti, confermando l’efficacia delle tecniche di difesa planetaria. I dati raccolti indicano che l’energia rilasciata dall’urto ha generato una nube di detriti che ha amplificato lo spostamento del piccolo asteroide attorno al suo compagno più grande, Didymos. Questa prova concettuale trasforma la narrativa scientifica da osservazione passiva a intervento attivo nell’ambiente cosmico. L’impatto calcolato: numeri e meccanica dello schianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DART: 32 minuti in meno, la Terra è al sicuro Articoli correlati DART: 0,15 secondi salvano la Terra dagli asteroidiLa missione DART della NASA ha dimostrato per la prima volta nella storia che è possibile modificare la traiettoria di un sistema binario di... Leggi anche: Spalletti ha resuscitato pure Koopmeiners, doppietta in 32 minuti al Galatasaray (la Juve sta vincendo 2-1) MICRO PREDATORS: Why These Tiny Creatures are Master Hunters