spalletti ha resuscitato pure koopmeiners doppietta in 32 minuti al galatasaray la juve sta vincendo 2 1

Luciano Spalletti ha rilanciato Koopmeiners, che ha segnato due gol in soli 32 minuti contro il Galatasaray. La Juventus, invece, sta recuperando lo svantaggio e ora conduce 2-1, grazie a una rimonta che si sta delineando nel primo tempo di Istanbul. Koopmeiners, che sembrava in difficoltà, ha trovato nuova fiducia e si è dimostrato decisivo in questa fase della partita. Nel frattempo, Osimhen ha approfittato di un errore difensivo per portare avanti il Galatasaray.

Spalletti ha salvato dal baratro persino Koopmeiners. È il verdetto del primo tempo di Istanbul, dove la Juventus ha ribaltato il risultato dopo lo svantaggio causato da un errore difensivo di cui ha approfittato nientepocodimeno che Osimhen, aiutato da Lang. Il gol è stato segnato da Gabriel Sara. Lo stesso olandese poi ha provato una recita degna di un saggio di scuola elementare su una manata di Cambiaso con l’obiettivo di farlo ammonire e quindi espellere (era già ammonito), ma l’arbitro non era La Penna. Dopo pochi secondi ecco il pareggio della Juventus con Koopmeiners, che sigla alla mezz’ora una doppietta con un tiro bellissimo all’incrocio dei pali dopo un uno-due. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Galatasaray Juve 1-2 LIVE: doppietta di Koopmeiners! Infortunio per Bremer, entra Gatti al suo posto

Gol Koopmeiners: doppietta dell'olandese, Galatasaray Juve 1-2

