DART | 0,15 secondi salvano la Terra dagli asteroidi

La missione DART della NASA ha raggiunto un risultato storico, modificando leggermente la traiettoria di un sistema di asteroidi attorno al Sole. In particolare, l’impatto ha provocato una variazione di 0,15 secondi nel periodo orbitale degli asteroidi. Si tratta della prima volta in cui si è osservata una tale modifica in un sistema binario di corpi celesti.

La missione DART della NASA ha dimostrato per la prima volta nella storia che è possibile modificare la traiettoria di un sistema binario di asteroidi attorno al Sole, con una variazione misurata di 0,15 secondi nel periodo orbitale. Questa prova concreta conferma l’efficacia dell’impatto cinetico come strategia di difesa planetaria contro oggetti potenzialmente pericolosi. L’esperimento, condotto sul sistema Didymos-Dimorphos, ha prodotto effetti ben più ampi di quanto inizialmente documentato, rivelando dettagli inediti sulla struttura interna degli asteroidi e aprendo la strada a future osservazioni da parte della missione Hera dell’ESA. I dati indicano che anche variazioni minime possono trasformarsi in deflessioni decisive nel lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

