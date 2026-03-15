Dario Muci e Mino De Santis | 25 aprile a Lu Mbroia

Il 25 aprile, presso Art&Lab Lu Mbroia a Corigliano D’Otranto, si svolgerà un evento con Dario Muci e Mino De Santis. La giornata inizierà alle 12:00 con l’apertura del locale, mentre il concerto live prenderà il via alle 15:30. L’ingresso prevede un contributo di 3 euro per i soci, con prenotazioni di tavoli consigliate e contatti disponibili via telefono e email.

Sabato 25 Aprile – 12:00Presso Art&Lab Lu Mbroia Apertura ore 12:00 - Start live ore 15:30 Contributo soci: 3 euroPresso Art&Lab Lu Mbroia – Via Vicinale di Sternatia - Corigliano D’OtrantoPrenotazione tavoli consigliataPer informazioni e prenotazioni: 3927026114 – [email protected] della Liberazione a Lu MbroiaConcerti:Dario MuciMino De Santis Giornata di festa, di memoria, di riflessione. Una giornata necessaria, per riflettere insieme sulla nostra storia e su quanto si sta vivendo in questo periodo storico, coltivando la memoria e la speranza nel futuro.L’associazione apre alle 12:00 e sarà possibile acquistare direttamente sul posto panini, focacce, insalate e verdure, primi e secondi piatti, aperitivi, dolci e frutta, ecc. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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