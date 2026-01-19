' Sipariostellato' sul palco Ugo Dighero con l' opera di Dario Fo ' Lu santo Jullare Francesco'

La nona edizione di ‘Sipariostellato’ presenta sul palco del Barattoni, sabato 24 alle 21, Ugo Dighero con l’opera di Dario Fo ‘Lu santo Jullare Francesco’. Attore di grande esperienza, Dighero porta in scena un testo teatrale di rilevanza, offrendo al pubblico un momento di riflessione e cultura. L’evento si inserisce nel consueto calendario di appuntamenti dedicati al teatro e alla promozione degli artisti italiani.

La nona edizione di ‘Sipariostellato’ accoglie sul palco del Barattoni, nella serata di sabato 24 (ore 21), Ugo Dighero, fuoriclasse indiscusso della scena teatrale e ben noto al grande pubblico per la lunga carriera sul grande e piccolo schermo. L'artista è protagonista in questo spettacolo di una grande prova d'attore, con la quale darà corpo e voce alla pura essenza del teatro del premio Nobel Dario Fo, con l'opera ‘Lu santo Jullare Francesco’, coniugando l'aulico e il faceto, la comicità d'autore e popolare di un teatro dove l'arte del guitto diventa portatrice di messaggi universali.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

