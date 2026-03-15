Dall’Umbria alle Marche pusher beccato con 110 dosi di cocaina

Dalla regione Umbria alle Marche, un pusher è stato fermato con 110 dosi di cocaina. La squadra mobile di Ancona ha arrestato un uomo che trasportava la sostanza e aveva intenzione di distribuirla sul mercato locale. Questo episodio rappresenta il secondo arresto di un membro di un gruppo di trasfertisti provenienti da Perugia. L'operazione è stata condotta dalla polizia locale in provincia di Ancona.

PERUGIA - Centodieci palline di cocaina pronte per essere spacciate sul mercato anconetano. La squadra mobile dorica ha eseguito il secondo arresto della batteria dei trasfertisti perugini che arrivano in provincia di Ancona con carichi di droga. Il grosso era nascosto in una buca in un campo adiacente una strada di Moie. Reshka Gjelani, 34 anni albanese residente in un paese vicino Perugia, è stato invece pedinato e sorporeso dagli investigatori a spacciare una dose a un uomo nel quartiere del Piano. Gli investigatori dell’antidroga hanno proceduto immediatamente a una perquisizione: nella sua auto hanno trovato 19 grammi in una scatoletta di mentine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dall’Umbria alle Marche, pusher beccato con 110 dosi di cocaina Articoli correlati Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla poliziaANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di... Pusher in trasferta fermato con 75 dosi di cocainaUn ragazzo di 21 anni, di origine straniera, è stato arrestato a Gaeta, nel Lazio, mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente. Aggiornamenti e notizie su Dall'Umbria alle Marche pusher beccato... Temi più discussi: Dall’Umbria alle Marche, pusher beccato con 110 dosi di cocaina; Sisma Marche e Umbria: nuovo contributo per disagio abitativo; PROGETTO ACADEMY, A GUALDO TADINO ONE DAY CAMP MARCHE-UMBRIA (15 MARZO); ZES Unica per le Marche e Umbria, domani la presentazione a Fabriano. Natale nei borghi italiani: mercatini e presepi viventi animano i paesini dall’Umbria alle colline toscane, dalla Tuscia alle MarcheA Marcellano, tra le colline umbre, il borgo si trasforma in una Betlemme in miniatura: figuranti, botteghe, fuochi accesi e silenzi carichi di emozione accompagnano i visitatori lungo un percorso che ... ilmessaggero.it Dalla Zes una sfida per l’Umbria, costruire uno sviluppo più omogeneo tra i territoriCome trasformare gli incentivi fiscali ele semplificazioni previsti con la Zes unica per Marche e Umbria in sviluppo concreto? Questa la domanda a cui hanno provato a rispondere Regione e istituzioni ... orvietolife.it Corriere dell'Umbria. Ludovico Einaudi · Le onde. La rivoluzione dell’arte del Trecento passa dall’Umbria. Alla Galleria Nazionale dell’Umbria apre la mostra “Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento”, visitabile dal 14 marzo al 14 giug facebook