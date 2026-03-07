In pensione le carta d' identità cartacee Aperture straordinarie per ottenere quella digitale | ecco le date

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide in tutta l’Unione europea, anche se ancora in corso di validità. Per ottenere quella digitale, sono previste aperture straordinarie e specifiche date. La decisione riguarda tutti i cittadini europei e si applica senza distinzione di paese o di scadenza del documento cartaceo.

Per evitare la congestione delle prenotazioni nei mesi estivi, il Comune di Cervia invita i cittadini a prendere appuntamento all'Ufficio anagrafe Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide in tutta l'Unione europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo stabilisce il Regolamento europeo che impone l'adozione della Carta d'identità elettronica (Cie), più sicura e utilizzabile anche per l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Da questa data, il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell'espatrio. La carta d'identità elettronica non è solo un documento fisico, ma uno strumento di identità digitale, che consente l'accesso online ai servizi della pubblica amministrazione con la stessa validità dello Spid.