Call center molesti Adico | Mestrini tempestati da chiamate-spam con prefisso di Venezia

Gli ultimi provvedimenti dell'Agcom non sono riusciti a bloccare lo stalkeraggio dei call center commerciali che da diversi anni assillano i cittadini con chiamate quotidiane, spesso moleste. Adico fa presente che i propri assistiti a Mestre denunciano dalle 4 alle 10 telefonate al giorno, con punte di 15. Il vero problema, secondo l'associazione che difende i consumatori, è un altro. L'Agcom con gli interventi di agosto e poi di novembre ha infatti bloccato le telefonate commerciali provenienti dall'estero con numeri fissi e di cellulare all'apparenza italiani, e ora le chiamate moleste provengono direttamente da numeri di telefono italiani e addirittura, locali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Telemarketing, veneziani nella rete dei call center: «410mila telefonate moleste al giorno»«Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento esponenziale delle chiamate commerciali conferma Carlo Garofolini, presidente dell'Adico soprattutto in concomitanza con la liberalizzazione del ... ilgazzettino.it

