Se ti arrivano ancora chiamate dai call center c’è un motivo | l’analisi sui primi dati Agcom
Se ricevi frequentemente chiamate dai call center, è utile conoscere le recenti novità. Il 19 novembre, Agcom ha implementato un filtro sulla rete italiana per bloccare lo spoofing nelle chiamate in entrata dall’estero. Questa misura mira a proteggere gli utenti da chiamate fraudolente e indesiderate, migliorando la sicurezza nelle comunicazioni telefoniche. Restare informati sulle normative aiuta a comprendere meglio i cambiamenti e a tutelarsi efficacemente.
Il 19 novembre Agcom ha introdotto sulla rete italiana un filtro per bloccare lo spoofing nelle chiamate in entrata dall'estero. Con questa tecnica i call center esteri fingevano di chiamare direttamente dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Registro pubblico delle opposizioni; Le chiamate moleste dei call center dall'estero aumentate del 400% in 12 giorni: l'effetto paradossale dei filtri Agcom (che funzionano); Stretta di AGCOM sui call center: i numeri avranno tre cifre; Truffe telefoniche, continua l'allarme in Italia: i prefissi da evitare e cosa fare.
