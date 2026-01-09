Va dai carabinieri completamente nudo | Allah mi ha detto di liberarmi dal peccato E lascia la droga davanti alla caserma
Un uomo si è presentato nudo davanti alla caserma dei carabinieri, dichiarando che Allah gli aveva ordinato di liberarsi dal peccato. Prima di entrare, ha lasciato droga e denaro ai piedi della struttura, spiegando che questa azione rappresentava un gesto di purificazione. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno valutando la situazione e le motivazioni dell'interessato.
Dopo essere uscito di casa completamente nudo, si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri, lasciando davanti all'ingresso droga e denaro per "liberarsi" dal peccato. La scena, ripresa dalle telecamere, è avvenuta la notte di Capodanno a Poggio Rusco, in provincia di Mantova: con i. 🔗 Leggi su Today.it
