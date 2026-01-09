Va dai carabinieri completamente nudo | Allah mi ha detto di liberarmi dal peccato E lascia la droga davanti alla caserma

Un uomo si è presentato nudo davanti alla caserma dei carabinieri, dichiarando che Allah gli aveva ordinato di liberarsi dal peccato. Prima di entrare, ha lasciato droga e denaro ai piedi della struttura, spiegando che questa azione rappresentava un gesto di purificazione. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno valutando la situazione e le motivazioni dell'interessato.

Uomo nudo davanti alla caserma consegna droga e denaro: "Allah mi ha detto di liberarmi dei frutti del peccato" - Ma l’atto di purificazione del 43enne marocchino non viene del tutto “premiato”: sanzione e denuncia per atti osceni in luogo pubb ... msn.com

Poggio Rusco, uomo nudo davanti alla caserma dei carabinieri: «Allah mi ha parlato, devo liberarmi dagli oggetti del peccato» - Il 43enne marocchino ha gettato banconote, dosi di droga e abiti per «purificarsi», a suo dire, dallo spaccio. milano.corriere.it

