Più kg in valigia per i turisti in arrivo a Bari l' idea di Fdi per incentivare gli acquisti di prodotti tipici

Il sindaco ha proposto di aumentare la franchigia dei bagagli per i turisti in arrivo a Bari, puntando a incentivare l’acquisto di prodotti locali. La richiesta nasce dalla necessità di aiutare i visitatori a portare a casa più merci, favorendo l’economia turistica e commerciale della regione. La proposta mira a convincere le compagnie aeree a rivedere le proprie politiche sui bagagli, rendendo più agevole il trasporto di specialità pugliesi. La decisione dipenderà dalle interlocuzioni con le compagnie aeree.

La richiesta di una ‘moral suasion’ dal sindaco al presidente della Regione affinchè, nelle interlocuzioni con le compagnie aeree che approdano in Puglia, si possano rivedere le politiche sui bagagli dei viaggiatori L'idea è in un ordine del giorno che i consiglieri Antonio Ciaula e Laura De Marzo hanno illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa del centrodestra in vista del Consiglio comunale su Bilancio di previsione e Piano Triennale Opere Pubbliche 2026-2028 in programma martedì 24 febbraio alle 14. Di base, l'idea sarebbe quella di agevolare i turisti nell'acquistare, con meno ansie, più prodotti baresi: non solo specialità culinarie, ma anche souvenir e realizzazioni d'artigianato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

