Bella elegante ed eterea: Francesca Fialdini si è presentata così nella puntata di Da noi. A ruota libera andata in onda domenica 15 febbraio. La conduttrice volto di Rai 1 ha indossato un abito bianco dall’inconfondibile atmosfera nuziale sfidando l’ospite, Enzo Miccio, in una prova da vero wedding planner pronto a ogni imprevisto, ma, soprattutto, ha acceso il gossip su delle possibile future nozze . Le sue! Francesca Fialdini vestita da sposa: nozze in vista?. Niente riesce a scaldare una domenica di metà febbraio come il profumo di possibili nozze in arrivo. Francesca Fialdini ha sorpreso il pubblico di Rai 1, sintonizzato sulla puntata di Da noi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Fialdini splendida sposa a Da noi… A ruota libera: “Ogni scherzo vale”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.