Francesca Fialdini torna oggi, domenica 15 marzo, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda dalle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 15 marzo 2026. Prima ospite a far girare la ruota è l’attrice Marisa Laurito, che ha appena concluso, dopo sei stagioni di grandi successi, la sua esperienza da direttore artistico del Teatro Trianon di Napoli. Spazio, poi, alla storia di Maria Stella Maglio, ottantacinquenne tra i 10.001 tedofori della lunga staffetta della fiamma olimpica per i Giochi di Milano-Cortina, nonché vedova di Antonio Maglio, medico italiano scomparso nel 1988 e figura chiave per la nascita dei Giochi Paralimpici, che si tennero per la prima volta a Roma nel 1960 proprio grazie alla sua iniziativa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera con Maria Esposito e Marisa Laurito

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