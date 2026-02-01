Oggi su Rai 1 torna “Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. La conduttrice apre il programma alle 17, pronta a intervistare i protagonisti di “Cuori”. Un appuntamento che promette di portare in studio storie e aggiornamenti sui personaggi più amati.

Francesca Fialdini torna a far girare la ruota di Rai 1 con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda oggi, domenica 1° febbraio, alle 17.20. Anticipazioni e ospiti del 1° febbraio 2026. Tra gli ospiti, Serena Rossi, di nuovo in tour con il suo spettacolo teatrale SereNata a Napoli, da cui è stato inciso un disco, dallo stesso titolo, che raccoglie brani simbolo della tradizione napoletana. A seguire, sono presenti Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati, protagonisti della terza stagione di Cuori, la serie di Rai 1 in onda da questa sera. E ancora, Francesco Pannofino, attore e doppiatore dalla voce inconfondibile, che, al fianco di UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, ha lanciato la campagna Ferma il Gelo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per fornire aiuti essenziali durante l’inverno a persone rifugiate e sfollate in diversi Paesi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera con Serena Rossi e i protagonisti di Cuori

Approfondimenti su Da Noi a Ruota Libera

Questa mattina a “Da Noi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Da Noi a Ruota Libera

Argomenti discussi: Da noi... a ruota libera, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni; Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko a Da noi…a Ruota Libera; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: le anticipazioni e gli ospiti della puntata; Da Noi... a Ruota Libera, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni tra gli ospiti del 25 gennaio.

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 1 febbraio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, Serena Rossi, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio ... adnkronos.com

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Lino Guanciale contro il boss da Mara Venier, Fialdini con Pilar FogliatiAnticipazioni e ospiti di oggi, domenica 1° febbraio, dei programmi di Rai 1. Mara Venier parla di cinema e fiction in compagnia di Christian De Sica, Lillo e Lino Guanciale; Francesca Fialdini accogl ... libero.it

Terzo appuntamento all'interno del programma Lingua migrante - a ruota libera in Calabria / progetto FAMI. Sabato 7 febbraio alle 16:30, nella sede de La Petite Bibliothèque, laboratorio di lettura in doppia lingua, italiano-ucraino. Una magica tazza di tè ci co - facebook.com facebook

Beata gioventù! A ruota libera con #AnnaGodina e #GabrieleRizzoli. Da mercoledì 28 in prima serata su #Canale5 e #MediasetInfinity con #UnaNuovaVita #FictionMediaset @MedInfinityIT @banijaystudios x.com