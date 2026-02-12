LIVE Italia-Svizzera 1-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | primo punto azzurro nell’end di apertura

L’Italia segna il primo punto contro la Svizzera nell’end di apertura del curling femminile alle Olimpiadi. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa delle azzurre, che cercano di portare a casa una buona prestazione. La gara si svolge in diretta e gli aggiornamenti arrivano costantemente, mentre le atlete si preparano a dare il massimo sul ghiaccio.

9.30: Niente bocciata con promozione della guardia per Constantini che rovina quanto di buono fatto in precedenza e la Svizzera mette a segno due punti: 1-2 9.28: La doppia bocciata di Constantini toglie le due stone svizzere dalla casa e piazza la stone italiana a punto quando mancano 3 tiri alla fine dell'end 9.25: Sbaglia Mathis e regala alle svizzere l'opportunità del doppio punto 9.23: Bocciate e centro bocciate, una stone svizzera a punto dopo 8 tiri 9.21: La bocciata delle svizzere mette una stone elvetica a punto dopo i primi 4 tiri del secondo end 9.

