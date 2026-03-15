Durante il Mondiale di curling femminile 2026 a Calgary, si è disputata una partita tra Italia e Svezia. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con strategie diverse, offrendo uno spettacolo di alto livello. La sfida è stata molto seguita dagli appassionati, che hanno assistito a un match intenso e ricco di emozioni.

La sfida tra l’Italia e la Svezia nel Mondiale di curling femminile 2026 a Calgary si annuncia come uno scontro epico tra due stili diversi. Le azzurre, guidate da Stefania Constantini, affrontano una squadra svedese priva della campionessa olimpica Anna Hassleborg ma guidata dalla skip Isabella Wranaa. L’incontro è fissato per le 20:30 del 15 marzo 2026 e rappresenta il secondo turno del round robin. Dopo un’olimpiade deludente a Milano-Cortina, la nazionale italiana cerca qui il rilancio con lo storico quartetto che ha rappresentato il paese per anni. Il contesto tattico e la composizione delle squadre. La formazione azzurra mantiene la coesione interna nonostante le difficoltà recenti, affidandosi all’esperienza consolidata di un gruppo che non ha subito il ricambio generazionale previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curling 2026: Italia-Svezia, la sfida epica a Calgary

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