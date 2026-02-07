Milano-Cortina 2026 | Curling e Hockey Femminile aprono i Giochi l’Italia sfida Svezia e Norvegia

La prima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è aperta con partite di curling e hockey femminile. Le squadre italiane si sono messe subito alla prova contro Svezia e Norvegia, dimostrando grinta e determinazione. Gli spalti erano già pieni di tifosi pronti a sostenere gli atleti in questa prima sfida sotto il cielo di Milano e Cortina.

Olimpiadi Milano-Cortina: Una Prima Giornata di Sfide tra Ghiaccio e Neve. La prima giornata ufficiale di competizioni olimpiche a Milano e Cortina d'Ampezzo si è aperta con un programma intenso e variegato, che ha visto protagonisti atleti provenienti da ogni angolo del globo. Cinque titoli sono stati messi in palio in questa giornata inaugurale, segnando l'inizio di una competizione che promette di entusiasmare il pubblico e di scrivere nuove pagine di storia dello sport invernale. Le competizioni si sono distribuite tra le diverse sedi, offrendo uno spettacolo a 360 gradi per gli appassionati e confermando l'efficacia del modello organizzativo che prevede una stretta alternanza tra le città di Milano e Cortina.

