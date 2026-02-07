Questa sera si gioca una partita importante nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri Constantini e Mosaner affrontano la Svezia in una sfida che potrebbe decidere il loro cammino nel torneo. La tensione è alta e i giocatori sono pronti a scendere in pista per questa quinta gara. Seguiamo tutto in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, qquinta sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Esame importante per gli azzurri che affrontano una delle squadre più forti del torneo. A rappresentare l’Italia sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sono campioni olimpici in carica. L’oro ottenuto quattro anni fa a Pechino è l’unica medaglia per ora del curling italiano alle Olimpiadi. I due azzurri hanno vinto anche il Mondiale nel 2025. Dopo quattro incontri, il bilancio degli azzurri è di tre vittorie e una sconfitta, un ruolino che consente di occupare le zone alte della classifica e di restare pienamente in corsa per la qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Svezia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per Constantini/Mosaner

Questa sera gli azzurri affrontano la Svezia nella quinta partita del torneo olimpico di curling misto a Milano Cortina 2026.

Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026.

