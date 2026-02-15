Cure pediatriche oncologiche | Italia a due velocità disparità regionali e allarme per l’accesso alle terapie

A Bologna, un genitore denuncia che il figlio di 8 anni ha dovuto viaggiare in due regioni diverse per ricevere le cure oncologiche, evidenziando come le differenze tra Nord e Sud del Paese ostacolino i trattamenti pediatrici.

Disparità nelle Cure Pediatriche: L’Italia a Due Velocità e l’Allarme di Bologna. L’Italia si confronta con una grave disuguaglianza nell’accesso alle cure oncologiche pediatriche, una situazione che costringe molte famiglie a peregrinare alla ricerca di terapie adeguate e solleva interrogativi urgenti sull’equità del sistema sanitario nazionale. L’allarme è stato lanciato in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, con particolare attenzione alle differenze regionali nella qualità e disponibilità delle cure. Un Paese a Due Velocità: La Denuncia di Ageop Bologna. La disparità nell’assistenza oncologica pediatrica è una realtà sommersa che affligge il nostro paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le terapie con cellule Car-t rappresentano un'innovazione significativa nel trattamento delle patologie ematologiche.

Questa mattina a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi dalla striscia di Gaza.

