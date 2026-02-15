Cure pediatriche oncologiche | Italia a due velocità disparità regionali e allarme per l’accesso alle terapie
A Bologna, un genitore denuncia che il figlio di 8 anni ha dovuto viaggiare in due regioni diverse per ricevere le cure oncologiche, evidenziando come le differenze tra Nord e Sud del Paese ostacolino i trattamenti pediatrici.
Disparità nelle Cure Pediatriche: L’Italia a Due Velocità e l’Allarme di Bologna. L’Italia si confronta con una grave disuguaglianza nell’accesso alle cure oncologiche pediatriche, una situazione che costringe molte famiglie a peregrinare alla ricerca di terapie adeguate e solleva interrogativi urgenti sull’equità del sistema sanitario nazionale. L’allarme è stato lanciato in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, con particolare attenzione alle differenze regionali nella qualità e disponibilità delle cure. Un Paese a Due Velocità: La Denuncia di Ageop Bologna. La disparità nell’assistenza oncologica pediatrica è una realtà sommersa che affligge il nostro paese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Terapie Car-t: confronto regionale per l’accesso alle cure innovative in Ematologia
Le terapie con cellule Car-t rappresentano un'innovazione significativa nel trattamento delle patologie ematologiche.
Due bambini palestinesi accolti a Perugia per le cure oncologiche
Questa mattina a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi dalla striscia di Gaza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Cancro infantile: nel Lazio il 20% delle cure oncologiche pediatriche. Peter Pan Odv intensifica il servizio navette; Progressi importanti nel trattamento dei tumori pediatrici; Torna la Giornata Mondiale contro il cancro infantile; 15 febbraio – Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile.
Luca Manfredini, oncologo al Gaslini di Genova: «Il fraintendimento più diffuso è che le cure palliative pediatriche vengano considerate esclusivamente come cure di fine ...In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, il direttore dell'hospice Il Guscio dei Bimbi, racconta perché le cure palliative pediatriche, fra cui la cannabis terapeutica, riguard ... vanityfair.it
In Italia c’è una disparità desolante nelle cure dei tumori dei bimbi: le famiglie vanno aiutateFrancesca Testoni, direttrice dell’Ageop di Bologna, lancia l’allarme nella Giornata mondiale contro il cancro infantile. Gli standard offerti sono molto ... bologna.repubblica.it
Sanità: a Pescara il Centro di riferimento regionale per le cure palliative pediatriche La giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato l’aggiornamento della rete delle cure palliative e istituito, nell’Unità operativ facebook