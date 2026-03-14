Caos a Cuba incendiata una sede locale del Partito comunista

A Morón, nella provincia di Ciego de Ávila a Cuba, si sono verificati disordini e tensioni nelle ultime ore. Manifestanti hanno attaccato e incendiato una sede locale del Partito Comunista cubano, causando danni alla struttura. La scena si è svolta nel centro della cittadina, con le forze dell’ordine che sono intervenute per gestire la situazione.

Tensione e disordini nel centro di Cuba, dove nelle ultime ore manifestanti hanno preso di mira una sede locale del Partito Comunista cubano (Pcc) nel municipio di Morón, nella provincia di Ciego de Ávila. Durante le proteste l’edificio è stato assaltato e parte del mobilio e del materiale di propaganda è stato trascinato in strada e dato alle fiamme. Secondo le ricostruzioni diffuse da media latinoamericani e internazionali, i manifestanti hanno fatto irruzione nell’edificio del partito, danneggiando uffici, computer e documenti prima di appiccare l’incendio. L’azione è avvenuta durante una manifestazione iniziata in modo pacifico ma degenerata rapidamente in scontri con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos a Cuba, incendiata una sede locale del Partito comunista Articoli correlati Leggi anche: Grave intimidazione a Lucera: incendiata l'auto del comandante della polizia locale Perché si parla troppo poco del Partito Comunista GiapponeseSapete dove si trova il più grande Partito Comunista del mondo, dopo quelli al potere in Cina, Vietnam e Cuba? In un Paese impensabile: nel Giappone...