A Moron, in Cuba, manifestanti infuriati per blackout e scarsità di cibo hanno incendiato la sede provinciale del Partito Comunista. La protesta si è svolta nella notte e ha coinvolto persone che hanno mostrato il loro malcontento in modo diretto. La scena ha visto un gruppo di cittadini che ha preso di mira la sede del partito locale, dando fuoco all’edificio.

La fame abbatte uno dei tabù più radicati della Cuba comunista: la notte scorsa manifestanti infuriati per i continui blackout e la carenza di cibo hanno dato fuoco alla sede provinciale del Partito Comunista Cubano a Moron. Dell'inedita manifestazione di insofferenza nei confronti del governo centrale hanno persino dato conto giornali e televisione, prova della profondità del malcontento popolare a Cuba, che affronta difficoltà economiche aggravate dal blocco petrolifero da parte degli Stati Uniti statunitense e dalle pressioni di Donald Trump, che ha apertamente dichiarato di volere un cambio di regime a L'Avana. I disordini si inseriscono in una nuova tendenza di protesta in cui i dimostranti battono pentole e padelle durante la notte, per strada o in casa, per sfogare la frustrazione causata dalla carenza di beni di prima necessità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cuba, manca il cibo e parte l'assalto alla sede del partito comunista

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