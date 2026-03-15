Crotone | Carabinieri e medici uniscono le forze per

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 23:33, a Crotone, l’ASP, i Carabinieri e il sindacato UNARMA hanno organizzato un evento in occasione della Giornata Mondiale del Rene. La collaborazione ha coinvolto rappresentanti di queste istituzioni che si sono riuniti per sensibilizzare sul tema. L’iniziativa si è svolta in modo congiunto, con obiettivi di informazione e prevenzione.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 23:33, a Crotone si è concretizzata una collaborazione tra l’ASP, i Carabinieri e il sindacato UNARMA per la Giornata Mondiale del Rene. L’iniziativa ha unito il reparto di Nefrologia diretto dal Professore Giuseppe Coppolino con il Comando Provinciale guidato dal Colonnello Raffaele Giovinazzo. Questa sinergia istituzionale non è un semplice evento isolato, ma rappresenta un modello operativo dove la salute pubblica incontra l’ordine pubblico. La partecipazione dei militari allo screening renale dimostra come le istituzioni locali possano lavorare insieme per la prevenzione delle patologie croniche. Il ruolo strategico della Nefrologia a Crotone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: Carabinieri e medici uniscono le forze per Articoli correlati Crotone: Voce e centrodestra uniscono le forze perLa notte del 12 marzo 2026 segna una svolta decisiva nella vita politica di Crotone, dove il sindaco uscente ha ufficializzato l’alleanza con il... Salerno: le associazioni uniscono le forze contro i furtiLa sicurezza urbana a Salerno ha assunto nuove dimensioni oggi, 9 marzo 2026, grazie a un incontro strategico tra le associazioni di Torrione e del... Una selezione di notizie su Crotone Carabinieri e medici uniscono... Temi più discussi: Ambulatorio medico abusivo chiuso dai Nas a Catania: denunciata 40enne; Ordine dei Commercialisti di Crotone, ufficializzati i nuovi organi direttivi; Associazione mafiosa, blitz dei carabinieri nel crotonese e in alcune carceri: 19 arresti; A Crotone tornano I Fiori della consapevolezza per la sensibilizzazione dell’endometriosi. Prevenzione e salute: UNARMA e Nefrologia di Crotone insieme per la Giornata Mondiale del ReneNella mattinata odierna il Vice Segretario Generale Provinciale di Crotone del sindacato dei Carabinieri UNARMA, Amilcare Scerra, si è recato presso il reparto di Nefrologia dell’Ospedale San Giovanni ... strettoweb.com Contrasto alla criminalità a Crotone: proposte 10 sorveglianze speciali e 16 avvisi oraliIl Comando Provinciale di Crotone rafforza il monitoraggio sui soggetti pericolosi: già notificati i primi provvedimenti ... corrieredellacalabria.it Salernitana, Cosmi studia la soluzione migliore: possibile difesa a tre a Crotone - facebook.com facebook Vasta operazione dei Carabinieri contro la ‘ndrangheta a Crotone: 19 i soggetti arrestati per associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina e traffico di stupefacenti. Le indagini hanno fatto luce sulle dinamiche dei clan attivi a Isola di Capo Rizzuto, document x.com