Salerno | le associazioni uniscono le forze contro i furti

Oggi a Salerno, il 9 marzo 2026, le associazioni di Torrione e del quartiere Carmine si sono riunite per discutere di sicurezza urbana. Durante l'incontro, hanno deciso di collaborare per contrastare i furti che stanno interessando le zone. Nessun rappresentante ha fornito dichiarazioni pubbliche, ma l'evento ha segnato un passo verso una maggiore coordinazione tra le associazioni locali.

La sicurezza urbana a Salerno ha assunto nuove dimensioni oggi, 9 marzo 2026, grazie a un incontro strategico tra le associazioni di Torrione e del quartiere Carmine. Teresa Rinaldi, Ermanno Minoliti e Antonio Ferrara hanno definito questo raduno come un momento cruciale per attivare il progetto Controllo del Vicinato. L’obiettivo è trasformare la preoccupazione dei cittadini in una rete operativa che integri residenti, gruppi locali e istituzioni per contrastare i reati. La collaborazione inter-quartiere rappresenta una risposta concreta alla serie di furti recenti avvenuti nella zona. I dati emergenti dalle cronache indicano che la criminalità non si ferma: un recente furto a Torrione ha sottrarre il fondo cassa e l’iPhone di Cuccurullo, mentre altri episodi hanno colpito attività commerciali come La Casa di Betty. 🔗 Leggi su Ameve.eu

