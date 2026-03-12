A Chiaromonte si svolge la quindicesima edizione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, con eventi programmati per venerdì 13 marzo e altri incontri il 16 e il 30 marzo. La giornata si concentra sulla sensibilizzazione riguardo ai disturbi alimentari e prevede vari appuntamenti nel corso del mese. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e partecipanti locali.

La quindicesima edizione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla si svolge a Chiaromonte, con incontri previsti per venerdì 13 marzo e appuntamenti successivi il 16 e il 30 dello stesso mese. Questa iniziativa, organizzata presso il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del peso afferente all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, mira a sensibilizzare su prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. La struttura ospita pazienti preadolescenti e adulti di entrambi i sessi, ricevendo anche utenti da regioni limitrofe come Puglia, Campania e Calabria. L’evento non è una semplice cerimonia, ma un momento cruciale per affrontare problematiche psico-comportamentali che portano a vissuti ossessivi verso cibo e corpo, talvolta sfociando in episodi autolesionistici gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiaromonte: 15 anni di cura per i disturbi alimentari

