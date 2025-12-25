Disturbi alimentari nei giovani l’esperta | L’ossessione per l’aspetto è solo il sintomo I disturbi sono una malattia dell’anima non del corpo

La psichiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione, direttrice dell'Unità Operativa Complessa dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione Usl 1 Umbria e docente presso il Campus Bio-Medico di Roma, ha analizzato l'emergenza dei disturbi alimentari nella puntata del 14 dicembre scorso di Genitori che fare su Rai 2. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

