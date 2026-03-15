Crotone | 15.000 mq per smontare aerei a fine vita

A Crotone, la Sacal ha pubblicato un avviso di indagine conoscitiva volto a trovare investitori interessati a un progetto di smontaggio di aerei a fine vita su un’area di circa 15.000 metri quadrati. L’obiettivo è sviluppare l’area dell’aeroporto calabrese con questa iniziativa e coinvolgere potenziali partner economici nel settore. La procedura mira a raccogliere proposte e valutare le possibilità di collaborazione.

La Società di gestione degli aeroporti calabresi, nota come Sacal, ha lanciato un nuovo avviso di indagine conoscitiva per attrarre investitori verso l’Aeroporto di Crotone. L’obiettivo è trasformare una porzione dell’aeroporto in un centro specializzato nello smantellamento e riciclo di aeromobili a fine vita, offrendo un’area di 15.000 metri quadrati in subconcessione gratuita per venticinque anni. Questa iniziativa, che segue un tentativo precedente del 2025 non andato a buon fine, punta a sfruttare la crescita globale del mercato del riciclo aeronautico, stimato intorno ai 9,67 miliardi di dollari nel 2026. La scadenza per le manifestazioni di interesse è fissata alle ore 12:00 del 2 aprile 2026, richiedendo agli operatori uno studio di fattibilità e tre anni di esperienza pregressa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: 15.000 mq per smontare aerei a fine vita Articoli correlati Rimini: 125.000 mq di energia, 1.000 brand e il futuro dell’idrogenoLa capitale della transizione energetica è oggi Rimini, dove dal 4 al 6 marzo 2026 si svolge KEY – The Energy Transition Expo. Giulianova: nuovo regolamento cani, 15 mq e 15 minutiGiulianova, 12 marzo 2026: il Consiglio Comunale ha dato il via libera al regolamento che disciplina l’uso delle aree di sgambamento canino nei...