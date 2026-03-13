Giulianova | nuovo regolamento cani 15 mq e 15 minuti

Il Consiglio Comunale di Giulianova ha approvato un nuovo regolamento per le aree di sgambamento canino nei parchi Franchi e Cerasari. La normativa stabilisce che ogni zona dedicata ai cani deve avere almeno 15 metri quadrati di spazio e consentire un massimo di 15 minuti di utilizzo consecutivo. La decisione è stata presa durante la seduta del 12 marzo 2026.

Giulianova, 12 marzo 2026: il Consiglio Comunale ha dato il via libera al regolamento che disciplina l’uso delle aree di sgambamento canino nei parchi Franchi e Cerasari. L’approvazione avviene in una seduta di martedì scorso, introducendo limiti precisi come il minimo di 15 metri quadrati per animale e un tempo massimo di permanenza di 15 minuti quando ci sono utenti in attesa. La norma stabilisce che ogni conduttore possa portare con sé fino a due cani, garantendone il controllo costante e vietando l’accesso alle femmine in calore o agli animali sprovvisti di microchip e vaccinazioni aggiornate. Il consigliere Pier Giorgio Bizzarri sottolinea come questo strumento completi un percorso concreto verso una convivenza civile più ordinata e sicura vive la città con i propri animali domestici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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