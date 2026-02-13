Tutte le democrazie hanno scelto la separazione delle carriere Ecco perché l' Italia oggi è un' eccezione

Giuseppe Rossi, pubblico ministero di Milano, denuncia da settimane una sovrapposizione tra ruoli di giudice e pm, mentre in Italia questa distinzione rimane solo sulla carta. La sua protesta nasce dal fatto che, a differenza di altri Paesi europei come la Germania e la Spagna, dove le carriere sono separate, in Italia funzionano ancora come un unico percorso, complicando la gestione dei casi e creando confusione tra gli addetti ai lavori. È questa continuità, più che le leggi, a rendere il sistema italiano diverso e più difficile da riformare.

Tutte le democrazie liberali hanno scelto la separazione delle carriere. È un dato di fatto, con le dovute distinzioni dovute al fatto che parliamo di sistemi giudiziari totalmente diversi, che tra i Paesi in cui è presente questa distinzione, nel percorso formativo di pubblico ministero e giudice, figurino ad esempio la Germania, la Spagna e il Portogallo, solo per restare in Europa, e per andare oltre, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone. L'Italia in questo contesto, fanno notare ad esempio le Camere penali, rappresenta obiettivamente una eccezione. Rinaldo Romanelli, segretario dell'Ucpi, afferma che "tutte le democrazie liberali – tutte – hanno scelto la distinzione.

