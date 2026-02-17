Il Viceministro Sisto ha partecipato questa mattina all’evento UGL sul Referendum Giustizia 2026, spiegando che la riforma proposta risponde a una necessità naturale di aggiornare il sistema giudiziario italiano e portarlo agli stessi livelli delle principali democrazie europee. Durante l’incontro, ha sottolineato come le modifiche possano rendere più efficiente la giustizia e ridurre i tempi dei processi. L’evento si è svolto presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Roma, dove membri dell’associazione e cittadini hanno ascoltato le ragioni per votare Sì il 22 e 23 marzo.

Si è tenuto questa mattina, presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Roma, l’evento UGL “Perché votare Sì”, dedicato all’imminente Referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Ad aprire i lavori è stato Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, che ha dichiarato: “Quella sulla Giustizia è una riforma naturale, che allinea l’Italia agli standard delle principali democrazie europee. La separazione delle carriere è la conseguenza naturale dell’articolo 111 della Costituzione. Siamo nelle condizioni di scrivere nuove regole perché veniamo dal mondo del lavoro e ci battiamo per la difesa della Costituzione, per portare l’Italia a un livello più alto di civiltà giuridica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - All’evento UGL sul Referendum Giustizia 2026 il Viceministro Sisto: “E' una riforma naturale che allinea l’Italia agli standard delle principali democrazie europee”

Parla il viceministro Sisto (FI): “Il referendum sulla giustizia a inizio marzo rispetta la legge. Il Cdm ha tempo per l’indizione”Il viceministro Sisto di Forza Italia ha confermato che il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si svolgerà all'inizio di marzo, rispettando le disposizioni di legge.

Sicurezza e giustizia, pm Greco al GdI: “Il problema delle città è la notte; sul referendum sono per il no, riforma inutile e dannosa”Francesco Greco, ex procuratore di Milano e ora a Roma, torna a parlare di sicurezza e giustizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.