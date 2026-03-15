Crollo sul lungomare di Torrione | transenne ignorate dai cittadini

Sul lungomare Tafuri di Torrione, alcune persone continuano a varcare le transenne messe per delimitare l’area interessata dal recente crollo. Nonostante i divieti e le barriere, cittadini si spostano comunque nel tratto interdetto, ignorando le misure di sicurezza predisposte. La situazione si ripete nonostante le segnalazioni e l’intervento delle autorità locali.

Sul posto restano le barriere di protezione, ma si rende necessario un intervento rapido per la messa in sicurezza e l’avvio dei lavori nel tratto danneggiato Nonostante le transenne installate nel tratto del lungomare Tafuri, a Torrione, interessato dal recente crollo, c’è ancora chi le supera per accedere all’area interdetta. A documentarlo sono le foto scattate da Guglielmo Gambardella. Una situazione che continua a destare preoccupazione per la sicurezza. Sul posto restano le barriere di protezione, ma si rende necessario un intervento rapido per la messa in sicurezza e l’avvio dei lavori nel tratto danneggiato. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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