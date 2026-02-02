Torrione transenne manomesse sul lungomare | appello a rispettare l’area a rischio
Le transenne lungo il lungomare di Torrione sono state manomesse. La zona dei Giardini del Mandorlo, già segnalata come a rischio crollo, ora è ancora più vulnerabile. La polizia invita i cittadini a rispettare le aree interdette e a segnalare ogni comportamento sospetto. La sicurezza delle persone resta la priorità.
Torna l’attenzione sulla sicurezza lungo il lungomare di Torrione, nell’area dei Giardini del Mandorlo, dove è stato riscontrato un danneggiamento di alcune parti delle transenne installate per interdire una zona ritenuta a rischio crolli. A segnalare l’accaduto è l’associazione Torrione Eventi APS, che riferisce come tra la serata di ieri e la giornata di oggi siano stati notati componenti rimossi e manomessi del transennamento, circostanza emersa durante le attività di monitoraggio sul verde pubblico. Le transenne, precisano i promotori della segnalazione, non hanno una funzione meramente “delimitativa”, ma rappresentano un presidio di sicurezza indispensabile per impedire l’accesso a un’area considerata potenzialmente pericolosa. 🔗 Leggi su Zon.it
