Oggi Cristina d’Avena torna protagonista con le sigle dei cartoni animati degli anni ’80. Dopo aver eseguito sul palco di Sanremo “Le bambole di pezza” in una versione inedita di “Occhi di gatto”, si prepara a riproporre le melodie che hanno fatto la storia dell’animazione. La cantante ha annunciato nuove esibizioni dedicate alle sigle più amate di quegli anni.

Dopo essersi esibita sul palco di Sanremo con Le bambole di pezza in una versione inedita di Occhi di gatto, Cristina d’Avena è pronta ad intonare ancora le sigle dei più bei cartioni anni ’80. E’ un concerto per tornare bambini quello in programma oggi domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena. A quarant’anni di distanza sarà possibile continuare a cantare a squarciagola le sigle di cartoni indimenticati come Olly e Benjy, Mila e Shiro, Occhi di Gatto e molte altre. L’appuntamento sarà con Cristina d’Avena in concerto oggi pomeriggio, nella Piazza Maggiore del Valdichiana outlet village di Foiano della Chiana, pronta ad accendersi con le sigle che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cristina d’Avena. Oggi protagonisti i cartoni aminati

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