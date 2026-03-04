Cristina D’Avena arriva a Foiano Concerto al Valdichiana Village Le sigle dei cartoni protagoniste

Domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano si terrà un concerto con Cristina D’Avena, che canterà le sigle dei cartoni animati degli anni Ottanta e non solo. L’evento vedrà la cantante ospite sul palco per interpretare le melodie più amate dai fan di tutte le età. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel contesto del centro commerciale.

Un concerto per tornare bambini quello in programma domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena pronta a intonare le sigle dei più famosi cartoni animati anni Ottanta e non solo. A quarant’anni di distanza sarà possibile continuare a cantare a squarciagola le sigle di cartoni indimenticati come Mila e Shiro, Occhi di Gatto e molte altre. L’appuntamento sarà con Cristina d’Avena in concerto domenica 15 marzo, nella Piazza Maggiore del Valdichiana outlet village di Foiano della Chiana, pronta ad accendersi con le sigle che hanno fatto la storia. Un pomeriggio per rivivere la magia dei propri cartoni animati preferiti e tornare bambino insieme a Cristina D’Avena per una giornata carica di energia e nostalgia con la protagonista indiscussa dell’infanzia di molti quarantenni di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

