Cremonese la squadra non può sbagliare | con la Fiorentina è una finale

La Cremonese si prepara ad affrontare la Fiorentina nel posticipo di lunedì 16 marzo alle 20. La squadra è uscita dalla zona retrocessione dopo una serie di risultati, ma questa partita rappresenta per i lombardi una sfida decisiva per la salvezza. La formazione si concentra sulla partita, che si presenta come una delle più importanti della stagione.

Cremona, 15 marzo 2026 – Scivolata per la prima volta nella stagione in piena zona retrocessione, la Cremonese è chiamata ad affrontare nel posticipo di lunedì 16 marzo (si parte alle 20.45) una autentica finale con la Fiorentina, pericolante a sorpresa. Una partita letteralmente da dentro o fuori e la squadra di Davide Nicola, per superarla con la necessaria vittoria e per uscire dalla crisi che la sta attanagliando in questo difficilissimo girone di ritorno (i tre punti mancano ormai da quattordici giornate), dallo scorso giovedì 12 è salita nel ritiro bergamasco di Torre Boldone per preparare al meglio un incontro che può valere tutto un campionato (e non è una semplice esagerazione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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